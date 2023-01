Kas selgus Hispaania meister? Hollandi koondise esiründaja siirdub FC Barcelonast Madridi Atleticosse

Depay on sel hooajal hädas olnud vigastusega ning lisaks ei ole ta teeninud ka peatreener Xavi usaldust. Kõikide sarjade peale on Depay kirja saanud neli mängu ja ühe värava. Eelmisel hooajal pidas ta 38 mängu ja lõi 13 väravat.

Hollandi koondises esiründaja staatuses olev ning riigi kõigi aegade väravaküttide edetabelis 43 väravaga (esimene on Robin van Persie 50 tabamusega) teist kohta hoidev Depay on varasemalt mänginud PSV Eindhovenis, Manchester Unitedis ja Lyonis.

Praeguseks on Depay jõudnud juba Madridi, et läbida meditsiiniline ülevaatus. Atletico vajas ründeliini jõudu juurde, kuna Joao Felix lubati hiljuti kuue kuu pikkuse laenulepingu alusel Londoni Chelseasse.

Ajalooliselt ei ole Barcelona jaoks ründaja Atleticosse müümine kõige paremini lõppenud. Kahel viimasel juhul on Atletico seepeale tõusnud Hispaania meistriks. Barcelonast lahkumise järel viisid Atletico kohe oma debüüthooajal meistriks nii Luis Suarez (2020/21 hooajal) kui ka David Villa (2013/14).

Depay on sel korral aga hoopis raskema ülesande ees. Suarez ja Villa said alustuseks teha täishooaja. Depay liitub aga Madridi klubiga poole hooaja pealt ning lisaks on tabeliliider Barcelona neist ühe vähem peetud kohtumise juures juba 13 punktiga eest ära saanud.