Müncheni Bayern palkas jalaluu murdnud Neueri asemele Šveitsi koondise esiväravavahi

Neueri jaoks on trauma tõttu hooaeg lõppenud ja seetõttu vajab Bayern uut esinumbrit. Üleminekuturuga detailideni kursis olev Fabrizio Romano andis teada, et Bayern allkirjastab täna lepingu Šveitsi koondise esinumbri Yann Sommeriga . Meditsiinilised testid viiakse läbi täna hommikul.

Bayern maksab Sommeri eest kohe kaheksa miljonit eurot ja sellele summale võib lisanduda veel 1,5 miljonit eurot. Šveitsi koondise ridades on Sommer pidanud 80 kohtumist.

Mönchengladbach on juba leidnud ka Sommerile asendaja. Käed on löödud 29-aastase šveitslase Jonas Omliniga, kes pallis seni Montpellier’i ridades. Omlin sõlmis Mönchengladbachiga lepingu neljaks aastaks ning seda on võimalik ühe aasta võrra pikendada.