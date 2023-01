Manchester Unitedi võiduseeria sai otsa, võtmemängija sai kohtumiseks Arsenaliga mängukeelu

Unitedit tabas veel üks valus hoop. 80. minutil teenis kollase kaardi Casemiro. See tähendab, et keskväljal Unitedile uue hingamise andnud brasiillane jääb kõrvale järgmise vooru kohtumisest, kus minnakse vastamisi tabeliliidri Londoni Arsenaliga.

Turniiritabelis on United 39 punktiga kolmandal kohal. Liidriks on Arsenal 47-ga ja teine on Manchester City 39-ga. Arsenal ja City on pidanud võrreldes Unitediga ühe kohtumise vähem.