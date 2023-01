Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus kuulutas välja esimese ausa spordi eeskuju

Ausa spordi eeskuju tiitli pälvib inimene, kes on on aidanud edendada diskrimineerimisvaba, eetilist ja puhast sporti, seisab EADSE pressiteates.

EADSE juhi Henn Vallimäe tuletas meelde, et ausa spordi tähendus on palju laiem kui keelatud ainete vältimine. „Meie valdkonna tööst on nn dopingujaht lihtsalt kõige silmatorkavam olnud. Samas on ausa spordi tagamiseks vaja ka näiteks seda, et välistatud oleks sportlaste väärkohtlemine ja ahistamine, et kinni oleks peetud kõigist mängureeglitest ning välditakse võistlustulemustega manipuleerimist,“ loetles Vallimäe.