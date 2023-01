DELFI VIDEO | Artur Konontšuk: põhirõhk oli kaitse, kaitse ja kaitse

Kalev/Cramo juhtis Crailsheimi vastu poolajal 41:30 ja võitis kohtumise 90:78. Sellega sai meeskond FIBA Europe Cupi vahegrupis kahe kaotuse kõrvale esimese võidu. „Ma ei tea miks, aga eurosarjas on ka statistika parem kui Eesti[-Läti] liigas. Võib-olla on kohalikeks mängudeks ennast vaimselt raskem sätestada. Võib-olla pinge pärast? Aga ma väga naudin Europe Cupi mänge, kus on väga kõrge tase ja duhh on suurem kui muidu,“ muljetas 22-aastane äär.