DELFI VIDEO | Heiko Rannula: taktika toimis kuni viimase veerandajani

Peatreener arvas kohtumise eel, et edu aluseks peaks olema õnnestumine kaare tagant. Reaalsuses aga tabati 32-st kaugviskest vaid üheksa. Kuid hoolimata sellest tuli üsna kindel võit. „Üle pika aja esimene kodumäng ja saime selleks valmistuda. Täna oli energia õige. Mängijad tulid väljakule ja näitasid, et see on kodumäng. Kokkuvõttes kolmesed ei kukkunud ideaalselt, aga sellele ei saagi loota. Saime 13 viset rohkem,“ ütles Rannula.