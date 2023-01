Vormel 1 karjääri lõpetanud Sebastian Vettel flirdib rallis võistlemise mõttega

35-aastane Vettel vihjas sellele vormel 1 sarja ametlikule kanalile antud intervjuus. „Ralli on mulle millegipärast alati meeldinud,“ tõdes sakslane, kes võitis karjääris neli F1-tiitlit.

„Kindlasti oleks see suur väljakutse, sest see spordiala on niivõrd erinev võrreldes ringrajasõiduga. Aga ma ei tea. Eks aeg annab arutust,“ lisas ta.