DELFI VIDEO | Ott Tänak: seadistustest ja muust pole mõtet rääkida, sest me ei tea, kus me oleme

Näiteks pole masinal veel paigas baasseadistused ja sellegi kallal tuleb tööd teha. „Selleks tuleb natuke sõita. Katsuks esimese ralliga peale hakata, siis näeme, kus me oma asjadega oleme – kas me tunneme hästi või mitte? Kas me oleme kiired või aeglased? Täna pole mõtet seadistustest ja muust rääkida, sest me ei tea, kus me oleme,“ ütles M-Spordi mees, kellele loeb kaarti Martin Järveoja.

Möödunud hooaja MM-sarja teine mees läheb Monte Carlos endast parimat andma. „Mis on füüsiliselt võimalik, see on võimalik. Sa võid panna eesmärgid, aga päeva lõpuks see ei muuda midagi. Vaatame, milline on meie kiirus võrreldes teistega, ja sealt näeb edasi,“ lausus eestlane, kelle sõnul ootasid rallisõitjaid üsna keerulised olud. „Esimestel legendi kirjutamise päevadel tuli taevast lund ja muud ollust alla. Nüüd viimased paar päeva on omajagu lihtsam, sest päike paistab. Aga võib minna jahekaks. Eks näis, kuidas see olukorda muudab.“