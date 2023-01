Tänak Monte Carlos eesmärke ei sea: esmalt tahaks näha, kui kiired oleme võrreldes teistega

Aastaga pole ralli tipptasandil midagi muutunud, kuigi vahepeal sai krooni pähe uus maailmameister Kalle Rovanperä ja nii mõnedki sõitjad liikusid uutesse tiimidesse. Küsimused on ikka samad: kes tuleb maailmameistriks (mitte, et kes suudaks valitsejat troonilt tõugata), kas kellegi sõiduvahend on teistest märksa parem (mitte, et kas teised on parimale lähemale jõudnud) ja kas Thierry Neuville sekkub lõpuks tiitliheitlusse (mida päritigi talt pressikonverentsi alustuseks). „Ega ma teist küsimust oodanudki,“ vastas Neuville muiates. „Aga kas see on viimaks minu aasta... Eks sügisel näeb.“