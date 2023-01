DELFI MONTE CARLOS | Tänaku ilmavana: tänavu ekstreemsusi ei paista, kuid rehvivalik peab ikka õige olema

Sel aastal on olnud väga soe talv, kuid see nädal tuleb suhteliselt külm, seega, soojad riided selga, et Monte Carlo rallit jälgimas on; selgitas Tõnisson alustuseks Delfile.

„Hetkel tundub, et tingimused ralliteedel on pigem paremad kui hullemad – lörtsi ja lumesadu pole esialgsetel andmetel oodata – mis samas ei tähenda seda, et sõidetakse äärmisel juhul niiskel asfaldil,“ jätkas Tõnisson. „Mägedes on teed varjus ning kui midagi juhtub sadama, sulab see pikkamisi ja asfalt jääb märjaks või külmaga jäätub. Võib tulla udu või jõgedelt niiskust peale, mis samuti jäätub – musta jää jaoks pole palju vaja, tilka vett ja külma. Monte Carlo ralli on alati keeruline. Ekstreemsusi siiski esialgu ei paista.“