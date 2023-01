Luksemburgi ralliäss saab Ford Puma enda käsutusse kuni kolmel MM-rallil

Belgias elav Kreeka ärimees Jourdan Serderidis on seni ainus sõitja, kes on ostnud WRC-meeskonnalt tänapäevase Rally1 masina. Esialgu planeeris 58-aastane piloot osaleda M-Spordi värvides lausa üheksal etapil, aga lõpuks jäi neid kalendrisse neli. Serderdis otsustas nimelt õla alla panna Belgia juurtega Munsteri karjäärile.

Munsteri graafik on tänavu üsna tihe ja hektiline. Monte Carlos osaleb ta WRC2 arvestuses, Rootsis aga WRC3 klassis. „WRC2 reeglid lubavad osaleda seitsmel rallil, millest kuue parimad tulemused lähevad arvesse. Sõidan selles arvestuses Monte Carlos, Horvaatias, Portugalis, Sardiinias, Keenias, Soomes ja Kreekas. Osalen ka Rootsis, aga seal Fiesta Rally3 autoga,“ selgitas 24-aastane rallitalent väljaandele La Derniere Heure.

Kuid Munster on tänavu mõnel etapil Ott Tänaku tiimikaaslane. Serderidise väitel annab ta oma Ford Puma Rally1 hübriidmasina Munsteri hoolde hooaja teises pooles. „Otsustasime, et ta saab võimalused pärast Keenia rallit. Tema neli võimalust Rally1 masinaga sõita on Eesti, Tšiili, Kesk-Euroopa ja Jaapani etappidel. Samas ma veel ei tea, kas ta osaleb ühel, kahel või kolmel etapil,“ lausus Serderidis.