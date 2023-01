Leedu korvpallitäht lõpetas ootamatult karjääri, et Žalgirise rahamuresid leevendada

„Otsusel oli mitu tegurit,“ rääkis Kalnietis Žalgirise kodulehele. „Korvpall on mulle alati mõnu pakkunud, minu jaoks pole see töö. Olen seda alati nautinud. Lõpuks tuli hetk, kus ma ei olnud võistkonnas enam sellises rollis, nagu olin harjunud. Ma ei tundnud, et suudan ennast enam teostada.“