Mulgi Uisumaraton lükkub halbade jääolude tõttu edasi

Tänavused ilmaolud valmistavad Viljandi järve looduslikul jääl toimuva uisumaratoni korraldajatele pidevaid üllatusi. Praegu on olukord selline, et heitlikud ilmastikuolud ei võimalda võistlusrada ohutult planeerida.



„Kahju on, sarnaselt 2020. ja 2021. aastale kordub taas raskete otsuste jada. Igasuguse planeeritud ürituse edasilükkamine mõjutab nii korraldajaid kui osalejaid. Osalejatel kaob kindlustunne ja korraldajatel lüheneb talvine ajaaken võistluse korraldamiseks. Loodame optimistlikult, et 12. Mulgi Uisumaraton tänavu ära ei jää,“ sõnas ürituse peakorraldaja Kristjan Kivistik.



Viljandi järvel esmakordselt uisurauad alla panna 05.01.2023, kui järve kattis ühtlaselt sile uisujää. Sajad uisusõbrad said suurt uisuväljakut nautida muretult kuni 10. jaanuarini, kui järvele sadas viie sentimeetri paksune lumevaip.