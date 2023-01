KOMMENTAAR | Positiivne Tänak, Rovanperä mure, alahinnatud Neuville ja kaks musta hobust

Samamoodi aimatav oli ka Kalle Rovanperä eelmise aasta tiitel. Noore soomlase tulemisest ja maailma parimaks kerkimisest räägiti juba sellest eelmisel aastal. Kokku said WRC-sarja autodele esitatavate tingimuste muutustega kõige paremini toime tulnud meeskond ja vaieldamatult talendiks sõitja. Selle taustal võiks arvata, et Rovanperä ja Toyota jätkavad võidukäiku ka neljapäeval Monte Carlos algaval hooajal, ent seekord on pilt kirjum ning Toyota ülekaal ei pruugi olla nii mäekõrgune.