Mercedes pakub Hamiltonile uut hiigellepingut

Sportune andmetel pakutakse Hamiltonile kahe hooaja eest kokku koguni 140 miljonit eurot. Selles lepingus polevat fikseeritud eraldi preemiat MM-tiitli võitmise eest - praeguses lepingus on see 25 miljonit -, kuid palganumber ise on juba väga suur.

Meeskonna mänedžer Toto Wolff on mõista andnud, et sooviks Hamiltoni näha karjääri järel ka tiimi uue saadikuna. Arvatakse, et Hamilton on ideest huvitatud, kuid soovib selle eest saada 25 miljoni euro suurust aastapalka. Tavaliselt tooksid sarnased lepingud suursaadikule hooaja eest 1–3 miljonit.