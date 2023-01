Tallinna Maraton on tänavu rahvusvahelise kergejõustikuliidu eliittasemega jooksuvõistlus

Eesti osavõturohkeim rahvusvaheline spordi- ja liikumissündmus Tallinna Maraton nimetati esmakordselt Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu eliittasemega (World Athletics Elite label) jooksuvõistluseks nii maratoni kui poolmaratoni arvestuses. Mida kõrgem on võistluse korraldustase ülemaailmses kvalifikatsioonis, seda rohkem on võimalik teenida kõrgeid reitingupunkte ka Eesti parematel jooksjatel, mis on üheks oluliseks eeltingimuseks meie jooksjate jõudmisel tiitlivõistlustele.

2023. aasta on Eesti Vabariigis kuulutatud liikumisaastaks, mistõttu on Eesti suurimale liikumissündmusele teretulnud ka need, kes varem pole kaasa löönud. Osaleda võib nii sõpradega üheskoos käies, kui kepikõndi või sörkjooksu tehes. Korraldajate soov on alistada taas kahekümne tuhande osaleja piir ning asuda püüdma osavõturekordit, mis sündis Eesti Vabariigi juubeliaastal 2018, kui Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu distantsidel osales kokku 23 940 liikumisharrastajat 67 riigist. Liikumisaasta loob selleks suurepärase eelduse.