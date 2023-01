ÖINE OTSEBLOGI | Anett Kontaveit jätkab Australian Openit homme varahommikul tuttava poolatari vastu

Kontaveiti ja Linette mäng on kavas neljapäeval Margaret Court Arenal päeva teise matšina, mis algab meie aja järgi kõige varem kell 4 varahommikul. Algusega kell 2.00 kohtuvad sellel väljakul Veronika Kudermetova ja Katie Volynets. Linette alistas oma avakohtumises Mayar Sherifi (WTA 54.) pooleteise tunniga 7 : 5, 6 : 1.

Siiani on Kontaveit ja Linette omavahel kohtunud seitsmel korral ning poolakas on peal mängudega 4 : 3. Suurem osa neist mängudest jääb aga juba enam kui kuue aasta taha. Viimati olid naised vastamisi 2020. aasta US Openil, kus võitis Kontaveit tulemusega 6 : 3, 6 : 2.