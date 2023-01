Lõpusirgel toimunud kukkumine rikkus Austraalias Martin Laasi finišiheitluse

„Oodatut tulemust ei tulnud. Viimasel kilomeetril tegin natuke vale valiku ja valisin vale ratta. Jäin belglase Jord Meeuse tuulde, kes oli Calebi taga, kes oligi lõpuks etapil teine. Tundus, et see on enam-vähem koht, aga kahjuks Jord kukkus täpselt minu ees ja ma ei saanud enda finišit teha. Sealt oli lõpuni veel vaid umbes 300 meetrit ja sinna see läks,“ rääkis Laas etapi järel, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.