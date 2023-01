Vigastusega võidelnud Nadal langes Austraalias konkurentsist. „Ma ei tahtnud mängu pooleli jätta“

Teda seganud vigastuse kohta ütles Nadal: „See on minu vasak puus. Paar päeva on nii olnud, aga ei midagi sellist, nagu täna tundsin. Ma ei tea, kas see on lihas, liiges või kõhr, aga mul on olnud puusaga probleeme. Sain hiljuti ka ravi. Aga see ei ole mulle enne tänast sellist probleemi põhjustanud.“