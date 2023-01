Soome rallimänedžer: Tänakul oleks mitu MM-tiitlit, kui ta poleks valesti otsustanud

71-aastane Jouhki usub, et Tänak oleks tänasel päeval juba mitmekordne maailmameister, kui ta oleks Toyotasse edasi jäänud.

Just Citroenist Toyotasse kolinud Ogier tuli nii 2020. kui 2021. aastal maailmameistriks.

Kogenud rallimänedžer avalikustas ühtlasi, et pakkus 2011. aastal Tänakule kümne-aastast lepingut, kuid see tehing jäi katki pärast seda, kui eestlane näitas kontrahti Markko Märtinile .

„Tegemist oli tüüplepinguga, millega ta kohustub tegema koostööd kümme aastat. Mina rahastan sõitu ja esimesed kaks-kolm aastat on koolitusperiood. Seejärel küsis Ott, kas ta võiks Markko Märtinile lepingut näidata. Ma ütlesin, et näita. Sellega sai see asi ka läbi,“ meenutas Jouhki.