FOTOD | Pärnu Sadam alistas 1557 pealtvaataja silme all Keila

Valitsev Eesti meister korraldas koos sponsoritega kolmapäeval suure korvpalliõhtu, mille eesmärk on koguda Pärnu noorte korvpalli toetamiseks raha. Klubi juht Johan Kärp avaldas matši eel lootust, et kohale tuleb üle tuhande pealtvaataja. „Iga inimene, kes kohale tuleb, toetab Pärnu korvpalli 22 sendiga. Ilma, et ta tegelikult ise maksaks,“ rääkis Kärp, lisades, et ürituse laiem eesmärk on Pärnu korvpalli edasi arendamine ja populariseerimine noorte seas. „Võib-olla mõni laps soovib homse pealt hoopis korvpallitrenni minna.“