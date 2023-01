TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo vajab ülitähtsas eurosarja kohtumises sakslaste vastu võitu

Seni on Kalev/Cramo saanud K-grupis kaks kindlat kaotust. Võõrsil jäädi alla nii Gaziantepile (62:77, Türgi) kui ka Den Boschile (72:86, Holland). Crailsheim on seni kodus võitnud Den Boschi (89:84), võõrsil jäädi eelmisel nädalal alla Gaziantepile (87:105).

„Crailsheim Merlinsi näol on tegemist kiiret korvpalli harrastava meeskonnaga, kelle vägesi juhendab meile tuttav Edon Maxhuni,“ kirjeldab vastaseid BC Kalev/Cramo meeskonna kapten Martin Dorbek ning lisas: „Meil on kaks valusat kaotust FIBA sarjas all ning meie jaoks on tegemist üliolulise mänguga. Tahame kodupubliku ees näidata enda parimat mängu.“



Tiheda mängugraafiku kohta sõnas Dorbek, et sellega peab hakkama saama ning iga fänn kes tee saali leiab annab meeskonnale vajamineva lisaenergia.