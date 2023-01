Kalle Rovanperä: konkurendid on lähemal kui mullu, tiitli kaitsmine saab olema keeruline

22-aastane Rovanperä on valitsev maailmameister ehk läheb sel nädalal Monte Carlos algavale hooajale vastu tiitlikaitsjana. DirtFish uuris soomlaselt, kas ja kuidas MM-tiitli võitmine on tema motivatsiooni ning võidunälga mõjutanud.

Rovanperä sõnul pole tiitlivõit tema nälga kuidagi vähendanud. „Nälg on veidi teistsugune, aga see on olemas ja ehk isegi suurem kui varem, sest tahan heas hoos jätkata. Kindlasti tahan alustada hooaega paremini kui mullu,“ viitas Rovanperä mullusele Monte Carlo rallile, kus ta kahe esimese kiiruskatse järel jäi konkurentidest kaugele, kuid ronis nädalavahetuse lõpuks siiski neljandale kohale.

„Usun, et tiitli kaitsmine saab olema keeruline. Tänavune hooaeg tuleb raskem kui eelmine,“ jätkas Rovanperä. „Kindlasti on konkurents tihedam ning teised sõitjad ja tiimid on meile lähemal. Seega ootab ees hoopis keerulisem hooaeg.“

Nimeliselt ühtegi favoriiti soomlane välja ei toonud. „Mõtlen alati, et kõik alustavad hooaega nullist. Läbi aasta saab tulemuste pealt näha, kes on tiitliheitluses. Ilmselt samad mehed, kes eelmistel aastatelgi,“ märkis Rovanperä, kes hoiab siiski pöialt ka kaasmaalasele Esapekka Lappile, kes tänavu Hyundais täishooaja kaasa teeb. „Loodan, et tal läheb hästi ja näeme heitluses Soome lippe.“

Monte Carlo ralli algab neljapäeval, kui kavas on testikatse ja esimesed kaks kiiruskatset.