OTSEBLOGI | Monte Carlo ralli: Ogier jätkab võimsalt, Tänakut lahutab kolmandast kohast 0,2 sekundit

Autoralli MM-sari naaseb talvepuhkuselt ning traditsiooniliselt algab uus WRC hooaeg legendaarsel Monte Carlo rallil. SS3 järel on liider Sebastien Ogier (Toyota), kes edestab 9,2 sekundiga Elfyn Evansit ja 23,2 sekundiga Kalle Rovanperä. Ott Tänak (M-Sport) on viies (+23,4). Reedel on kavas kuus kiiruskatset kogupikkusega 105,34 km.