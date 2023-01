OTSEBLOGI | Monte Carlo ralli: Neuville lõpetas Toyota meeste katsevõitude seeria, Tänak jätkab viiendal kohal

Ralli kümnendal kiiruskatsel kadus Tänaku Ford Puma Rally1 masinal roolivõim. Eestlane langes viiendaks Evansi selja taha. „Kolmanda kilomeetri peal hakkas kaduma ja nüüdseks on läinud,“ sõnas Tänak katselõpuintervjuus. Järjekordse katsevõidu võttis liider Ogier.

SS11-l näitas Tänak, et püsib probleemi kiuste konkurentsis. Ta sõitis viienda aja (+9,7 Rovanperäle). „Probleem on endiselt. Töö on raskem, aga saame sõita,“ rääkis ta katse järel.