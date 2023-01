BLOGI | Ogier valitses Monte Carlo rallit, Tänak sai punktikatsel teise koha

SS11-l näitas Tänak, et püsib probleemi kiuste konkurentsis. Ta sõitis viienda aja (+9,7 Rovanperäle). „Probleem on endiselt. Töö on raskem, aga saame sõita,“ rääkis ta katse järel.

SS12 võitis Neuville, millega ta lõpetas Toyota meeste katsevõitude seeria. See oli esimene katse, mille võit läks mõnele teisele tiimile. Tänak oli kuues (+6,2). „Roolivõimu probleem sõltub kiirusest ja temperatuurist. Kui tee läheb kurviliseks, on raske. Kiiretel ja sirgetel lõikudel pole väga hullu,“ rääkis ta. Kaheksandal kohal jätkaval Lappil lõhkes katsel rehv ja ta kaotas parimatele üle poole minuti.

13. kiiruskatse võitis taas Neuville, kes hoiab teisel kohal asuval Rovanperäl survet peal. Kahe mehe vahe on 9,3 sekundit. Tänak oli seitsmes (+9,7). „Tee oli üsna sodine. See on minu roolivõimu häda tõttu kõige keerulisem katse. Järgmine on kiirem ja sobib paremini,“ rääkis Tänak.