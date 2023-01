FOTOD | Eestlannad jätkavad Tallinna ITF-i turniiri vaid paarismängus, Wickmayer alistas Bartheli

Kõige nimekam osaleja Tallinnas on belglanna Yanina Wickmayer (WTA 279.), kes karjääri parimatel päevadel oli maailma 12. reket. 2021. aasta kevadel sai belglanna emaks, möödunud aastast alates teeb ta comeback'i tennisemaailmas. 2009. aasta US Openi poolfinalist läks kolmapäeval peaväljakul vastamisi endise maailma 23. reketi, sakslanna Mona Bartheliga (WTA 222.). Möödunud nädalal toimunud Tallink Openil finaalis loobumisvõidu saanud Wickmayer ei jõudnud ka täna matši lõpuni pidada, sest Barthel oli sunnitud loobuma teises setis, kui seis oli belglanna poolt vaadatuna 4 : 6, 5 : 1.

Teises ringis kohtub Wickmayer Malõgina alistanud türklanna Sonmeziga. Et viimane pidi maailma 326. reketina alustama turniiri kvalifikatsioonist, näitab, kui kõrgetasemelise tabeliga on tegu. Nii suure auhinnafondiga ITF-i turniiri pole Eestis varem toimunud. W40 turniirid on ITF-i kalendris tänavu esmakordselt.