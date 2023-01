Levadiast lahkunud Brent Lepistu jätkab karjääri välismaal

2000. aastal asutatud jalgpalliklubi Mioveni CS jõudis esmakordselt Rumeenia kõrgliigasse 2007. aastal. Hooajal 2007/2008 said nad meistriliigas aga viimase koha ja langesid esiliigasse tagasi. Kõrgliigasse tõusis Mioveni tagasi aastal 2011., kuid taas püsisid nad seal vaid ühe hooaja.

Nüüdseks on Mioveni mängimas Rumeenia meistriliigas teist hooaega järjest. Mullu said nad 16 klubi seas 13. koha. Käimasoleval hooajal asub meeskond üheksa punktiga viimasel kohal. 21 mänguga on neil kirjas üks võitu, kuus viiki ja 14 kaotust.