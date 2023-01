Seni on Kalev/Cramo saanud K-grupis kaks kindlat kaotust. Võõrsil jäädi alla nii Gaziantepile (62:77, Türgi) kui ka Den Boschile (72:86, Holland). Crailsheim on seni kodus võitnud Den Boschi (89:84), võõrsil jäädi eelmisel nädalal alla Gaziantepile (87:105).

Tähtsa euromängu eel on küsimärke palju. Näiteks, mis on lahti Kristjan Kitsinguga? Ja kas pikalt vigastuspausilt naasnud Alterique Gilbert on saavutanud piisavalt hea vormi, et tähtsas euromängus kasulik olla?