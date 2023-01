Keilat võõrustav Pärnu sihib hooaja publikurekordit. Kärp: iga inimene, kes kohale tuleb, toetab Pärnu korvpalli

Nimelt korraldab Pärnu Sadam koos sponsoritega kolmapäeval suure korvpalliõhtu, mille eesmärk on koguda raha Pärnu noorte korvpalli toetamiseks. Kõikidel Pärnumaa ettevõtjatel on võimalus toetada ja arendada Pärnumaa korvpalli, makstes iga mängu vaadanud külastaja eest 22 senti.

Pärnu Sadama korvpalliklubi loodab ideaalis tuua kohale täismaja pealtvaatajaid. Pärnu spordihall mahutab 2000 inimest.

Klubi juht Johan Kärp ei osanud teisipäeva õhtul Delfile öelda, kui palju rahvast kohale on tulemas, aga avaldas lootust, et üle tuhande inimese vähemalt. See tähendaks tänavuse hooaja Eesti - Läti põhiturniiri publikurekordit. „Iga inimene, kes kohale tuleb, toetab Pärnu korvpalli 22 sekundiga ilma, et tegelikult ise maksaks,“ rääkis Kärp, lisades, et ürituse laiem eesmärk on Pärnu korvpalli edasi arendamine ja populariseerimine noorte seas. „Võib-olla mõni laps soovib homse pealt hoopis korvpallitrenni minna.“

„Laiemas plaanis on eesmärk Pärnu kui korvpallilinna terviklikumaks muutmine. Me ei taha, et eelmise aasta meistritiitel jääks linna ainsaks sähvatuseks,“ lisas Kärp. Lisaks korvpallimängule on Kärbi sõnul plaanis ka mõned sõumängud, näiteks vabaviskevõistlus koolidirektorite vahel.

Miks just homne kohtumine suuremaks kogukonnaürituseks valiti? „See on meil jaanuaris ainus kodumäng ühisliigas. Keila peatreener Peep Pahv on koloriitne kuju ja esimene omavaheline mäng oli väga tasavägine,“ meenutas Kärp oktoobris võõrsil Keila üle saadud nappi 92:90 võitu. „Loodetavasti tuleb ka homme vägev lahing ja saali palju rahvast.“

Pärnu ja Keila kohtumine algab kolmapäeval kell 19. Delfi TV teeb matšist ka otseülekande.