Eestlased panid Dakari rallil märgi maha. Kas sellest algas uus traditsioon?

Kui soomlastel on Dakari ralli võitjad Ari Vatanen ja Juha Kankkunen ning leedukatel legendaarse võistluse veteran Benediktas Vanagas, siis Eesti ralliloos valitses mõnes mõttes tühimik. Eelmisel kahel kümnendil osalesid mõõduvõtul tsiklisõitjad ja 1990-ndate alguses finišeerisid meie mehed Kamazi veoautoga, aga väiksemate neljarattaliste sõidukitega polnud eestlased startinud ega lõpuni jõudnud. Sel aastal see viga parandati.

Maarjamaalasi leidis tänavu kolmest võistlusautost. Lennujaama Toomas Triisat ja Mart Meerut tervitama tulnud Eesti autospordi liidu president Toivo Asmer tõdes, et tänavune Dakari ralli oli märgiline. „Seal osalemine on rahaliselt suur ettevõtmine, lisaks on võrreldes meie tavarallidega sealse masina ettevalmistus hoopis midagi muud. Lihtsalt minekul ja peagi katkestamisel pole mõtet, vaid vaja läheb teadmisi. Kuid autoralliski oli enne Markko Märtini esilekerkimist aeg, kui meie sportlase maailma tippu tõusmist ei osanud keegi ette kujutada. Mina usun, et sellest aastast algas eestlaste Dakaril osalemise traditsioon,“ lausus Asmer.