Dakaril karmi avarii teinud legendaarne Carlos Sainz sai kodumaale naastes arstidelt halva uudise

„Paraku ei tulnud sealt häid uudised, sest minu kahes selgroolülis leiti mõra. Hea on see, et lülid on stabiilses seisundis ja seega on minu peamine prioriteet võimalikult kiiresti paraneda. Suur tänu kõigile toetuse eest, hoian teid uudistega kursis,“ lisas Sainz.