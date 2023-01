Miljardeid eurosid liigutavast Red Bulli spordiimpeeriumist saab osa üha enam eestlasi

Energiajoogifirma Red Bull esindab kõike ekstreemset, mida spordiareenidel on võimalik teha. Seejuures on see pikalt olnud ka firma turundusstrateegia. 2021. aastal teenis Red Bull ligi kaheksa miljardit eurot tulu. Läbi aastate on tulust umbes kolmandik läinud turundusse – sporti. Kui nt Coca Cola on tuntud jõulureklaamide poolest, siis Red Bull leidis oma niši spordist. Juba aastaid on Red Bulli kiivris trikke teinud freestyle-suusataja Kelly Sildaru, mullu anti tiivad kahevõistleja Kristjan Ilvesele ja sellest nädalast tõmbas ikooniliseks saanud kujundusega kiivri pähe rallisõitja Ott Tänak. Kuidas on see võimalikuks saanud?