Koondisest välja jäetud Itaalia laskesuusataja lõpetas karjääri. Wierer on šokeeritud

Itaalia koondise pikaaegne esinumber Dorothea Wierer tunnistas, et on jahmunud, kuidas tema head sõbrannat on koheldud.

„Seda on raske aktsepteerida. Sa ei vääri, et sind niimoodi koheldaks ja et sulle ei antud võimalust. Sa ei meeldinud vastutavatele inimestele kunagi ja seetõttu oli võimatu, et see muul viisil lõppeks. Mul on kahju ja olen pettunud,“ kirjutas Wierer sotsiaalmeedias Sanfilippo kaitseks.