Eesti ekskoondislane: varsti näeme meie laskesuusatajaid MK-etapil poodiumil

„Meie tüdrukud näitasid väga head tulemust, jättes seljataha näiteks väga tugevad Austria ja Ukraina võistkonnad. Minu meelest langes sel päeval kõik kokku: kõigi tüdrukute hea tervis, kiirus ja täpsus. Lisaks on naiskond tasapisi vormi tõusmas, nii et olen kindel, et tüdrukud rõõmustavad meid taas ja võib-olla pole kaheksas koht nende jaoks kaugeltki lagi,“ sõnas Lissovskaja rus.delfi.ee-le.

„Arvan, et näeme oma poisse ja tüdrukuid MK-etapi poodiumil nii sega- kui ka tavalises teatesõidus. Pealegi on neil selline kogemus juba olemas. Ma arvan, et nad ise teavad, et suudavad seda,“ lisas endine laskesuusataja, vihjates Rene Zahkna ja Regina Ermitsa teisele kohale Pokljuka etapi paarissegateates 2020. aastal.

Lissovskaja on kindel, et laskesuusatamine on hetkel vaieldamatult Eesti kõige populaarsem talispordiala.

„Laskesuusatamine on Eestis ülekaalukalt talispordiala number üks ning viimastel aastatel on laskesuusatamise populaarsus riigis kasvanud,“ sõnas ta.

Lissovskaja osales 2014. aasta taliolümpial Sotšis, kus sai sprindis 67. koha.