Aasta esimese tippvelotuuri proloogi võitis üllataja, Laas säästis end järgmise etapi sprindifinišiks

Ainsa eestlasena velotuuril osalev Martin Laas kaotas võitjale 43 sekundiga, ent tõdes peale võistlust, et proloogi ajal alanud vihmasaju tõttu otsustas ta end hoida avaetapiks, mis loodetavasti lõpeb grupifinišiga. Kuna Laas on Austraalias oma meeskonna esisprinter, siis võib talle juba kolmapäeval avaneda võimalus hea tulemuse tegemiseks.

„Võtsin selles mõttes rahulikult, et liigselt riskima ei hakanud ja läksin kindla peale. Täna said esimesed neli-viis meest kuivaga startida, seejärel läks sadu iga minutiga järjest hullemaks. See tähendas, et püüda ei olnud midagi ja targem oli homseks sprindiks valmistuda,“ ütles Laas.