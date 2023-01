Toyota direktor: Ogier on ülikindel favoriit Monte Carlos

39-aastane Ogier on Monte Carlos võidutsenud juba seitsmel korral. Viimati võitis ta kaks hooaega tagasi, kui kihutas samuti Toyotaga.

„Ta [Ogier] peab olema favoriit,“ ütles Fowler DirtFishile.

„Ma ütleksin, et selles küsimuses on pall tema käes ja meie väljakul. Peame tagama, et meie ja ka tema poolt sujuks kõik plaanipäraselt ja kui kõik läheb nii nagu peab, siis on vaja Ogier' alistamiseks olla väga heal tasemel,“ rõhutas tehnikajuht.

Ta lisas: „Kuid loomulikult on siin palju agasid ja see on Monte Carlo… Seal võib palju asju juhtuda. Aga oletame, et kui see ralli on tema jaoks sujuv, on teda seal keeruline võita.“

Kogenud Ogier ei tee saladust, et tahaks kõige enam võita just hooaja avaetappi. „Monte Carlo ralli on ilmselt see, mida tahan kõige rohkem võita ja ma annan endast taas parima,“ sõnas prantslane.

„Ettevalmistus on olnud keerulisem, kuna kõik piirdusid vaid ühe testipäevaga, mis on nii raske ja erinevate tingimuste ja rehvivalikutega võistluse puhul keeruline. Kuid see olukord on kõigi jaoks sama ja ma püüan oma kogemusi maksimaalselt ära kasutada,“ lisas prantslane DirtFishile.

Lisaks Ogier`le on tänavu Monte Carlos varasematest võitjatest Rally1 autoga stardis vaid Hyundai sõitja Thierry Neuville.

Hooaja avaetapp algab sel neljapäeval.