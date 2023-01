Aasta võiduarve avanud Anett Kontaveit: kui hoian keha ja tervist, siis tulevad ka tulemused

„Olen väga õnnelik, et aasta esimese võidu kätte sain. Tänane päev oli kõigi jaoks keeruline. Tahtsin alguses rütmi kätte saada, kuid matš peatati. Saime paari tunni järel uuesti väljakule ning arvan, et mängisin seejärel hästi. Olin kogu aeg positiivne ning olin kõigeks valmis. Tundsin, et tegin täna paljusid asju hästi, kuid alati saab veelgi paremini,“ kommenteeris Kontaveit.