TÄNA Delfi TV-s | Kristjan Ilves jahib Klingenthali MK-etapil kõrget kohta

Klingenthali etapp lükati kehvade ilmastikutingimuste tõttu nädala võrra edasi ja toimub sel nädalavahetusel Prantsusmaa Chaux-Neuve` etapi asemel. Tänavu on MK-sarja üheksal osavõistlusel olnud viis erinevat võitjat. Neist neli on võtnud norralasest üldliider Jarl Magnus Riiber, kellel on koos 558 punkti. Talle järgnevad koondiskaaslane Jens Luraas Oftebro (544p) ja sakslane Julian Schmid (493p).