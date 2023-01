TÄISPIKKUSES | Kristjan Ilvesel on Klingenthali MK-etapil pärast suusasõitu kõik võimalused olemas

Kristjan Ilves lõpetas suusasõidu 17. kohal, ta kaotas Geigerile 26,6 sekundiga. Homse hüppevõistluse eel on siiski kõik lahtine, sest Ilves jääb Geigerist maha 6,7 punktiga, mis tähendab hüppemäel vaid mõnda meetrit.

Tänavu on MK-sarja üheksal osavõistlusel olnud viis erinevat võitjat. Neist neli on võtnud norralasest üldliider Jarl Magnus Riiber, kellel on koos 558 punkti. Talle järgnevad koondiskaaslane Jens Luraas Oftebro (544p) ja sakslane Julian Schmid (493p).