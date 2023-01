Nädalavahetusel Delfi TV-s | Kristjan Ilves jahib kõrgeid kohti Klingenthali MK-etapil

Ilves on hetkel MK-sarja kokkuvõttes 13.-14. kohal 195 punktiga. Esikaheksa on eestlasest vähem kui saja punkti kaugusel. Liidril Jarl Magnus Riiberil on 558 punkti. Talle järgnevad Jens Luraas Oftebro (544p) ja Julian Schmid (493p).