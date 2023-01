Eesti ralliajakirjanik: sel hooajal tuleb tasavägine tiitiheitlus kolme sõitja vahel

„Arvan, et tuleb väga tasavägine hooaeg, just nende kolme (Rovanperä, Neuville, Tänak) vahel,“ sõnas Paltser, kirjutab ERR Sport. „Kui vaatame tagasi eelmise hooaja lõpule, siis Hyundai sai ühe kolmikvõidu ja lõpetas hooaja kaksikvõiduga. Hyundai on väga palju paremaks läinud sellest, mis ta eelmise hooaja alguses Monte Carlos oli. Neuville ei jäta midagi juhuse hooleks ja hakkab kohe esimesest etapist alates tiitlit püüdma. Rovanperä ja Tänak teevad kindlasti täpselt sama.“