DELFI VIDEO | Kalev/Cramo abitreener raske võidu järel: avapoolajal olime liiga pehmed

„Konkreetselt liiga pehmed olime. Kui meie kaitses agressiivsed ei ole, siis ongi selline mäng nagu avapoolajal oli. Alguse ebaõnnestumine kandus kogu aeg edasi. Vaheajal said mõned asjad üle räägitud ja teisel poolajal näitasime kohati seda agressiivsust, mis meil on vaja, et võita,“ analüüsis Nõmm kohtumise järel.