Venemaa tennisejuht: ilmselt paljud imestavad, miks keegi ei keeldunud venelaste vastu mängimast

„Paljud ilmselt imestavad, miks tennises ei keeldunud keegi rasketel aegadel venelaste vastu mängimast ja kõik on sõbrad. Isegi ukrainlased mängivad meiega. Kõik lihtsalt järgivad reeglit, mille nad ise varem heaks kiitsid,“ ütles Tarpištšev, vahendab Sport-Express.

„Üks põhjus on see, et oleme (ukrainlastega) lapsepõlvest saadik üksteise vastu mänginud. Mõnes mõttes oleme nagu üks tenniseperekond,“ lisas Tarpištšev.