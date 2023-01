Nädal piiri taga: Oliver Venno alustas uut hooaega uues klubis võidukalt

Bahreinis mängiv Kevin Saar ja tema koduklubiks olev Al-Najma said lõppenud nädalal 1:3 (25:20, 19:25, 20:25, 21:25) kaotuse Al Ahlilt. Saarelt 14 punkti (+7). Tabelis langes eestlase tööandja Al Ahli järel teiseks, esikolmikul on teisest ringist kõigil kirjas kolm võitu ja üks kaotus.

Kürposel pidas aasta esimese mängu Paphose Pafiakos, kelle peatreeneriks on Rainer Vassiljev ja kus mängivad ka Kristo Kollo ning Aleksander Eerma . Pafiakos alistas 3:1 (25/23 27/29 25/23 25/17) Dheryniase Anagennisise. Kollo panustas võitu 15 punkti (+7), Eerma lisas lisaks oma põhitööle ka 3 punkti (-1). Markus Uuskari tööandja Nicosia Apoel pidi aga linnarivaalilt Omonialt vastu võtma 2:3 (25/22 21/25 25/21 21/25 17/19) kaotuse. Statistika pole saadaval. Teise ringi tabelis on Uuskari koduklubi 9 punktiga esimene ja Pafiakos 6 silmaga kolmas.

Prantsusmaa naiste meistriliigas pidid Kertu Laak ja RC Cannes tunnistama St-Rapaheli 3:0 (25/21 25/17 25/16) paremust. Laak tõi 10 punkti (+2). Karolina Kibbermann ja Marcq En Baroeuli naiskond sai kirja 0:3 (22/25 19/25 19/25) kaotuse Mulhouse´ilt. Kibbermann mänguaega ei saanud. Tabelis on Cannes 25 punktiga seitsmes ja Baroeul 10 punktiga 12. real. Naiste esiliigas said Nette Peit ja Quimper Volley 29 viimati 3:0 (25:17, 25:16, 25:20) jagu Institut Federal de Volleyballi naiskonnast. Tabelis on eestlanna tööandja 25 punktiga teine.