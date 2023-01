Haanja võõrustab laskesuusatamise IBU juunioride karikasarja etappi

Kuna tegemist on esimese rahvusvahelise laskesuusatamise võistlusega Haanjas, siis on võistluskeskus pidanud mitmeid uuendusi läbi viima. „Haanja Puhke- ja Spordikeskuses on valminud lasketiiru tagumine kaitsesein ning korrastamisel on lasketiiru elektrisüsteem. Jõudsalt edeneb ka tehislume tootmine,“ ütles korralduskomitee esimees Juri Gotmans.