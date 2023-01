Venemaa suusataja: kõik, kes pole koondises, on Venemaa suusaliidu jaoks prügi

„Ma olen šokeeritud. Arvasin, et jagan poodiumikohta. See oleks olnud lahendus, mis oleks kõigi jaoks õige,“ sõnas suusataja Sport Expressenile, vahendab Iltalehti.

Šemjakin pidas olukorda alandavaks ning teatas, et ta ei saanud võistluse korraldajatelt korralikku selgitust. Venelane on arvamusel, et Poroškini eelistati seetõttu, et ta on rahvuskoondise liige.