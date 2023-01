Ott Tänak hooaja avarallist: kui pääseme poodiumile, oleme õnnelikud

Tänak kuulub tänavu koos valitseva maailmameistri Kalle Rovanperä, Thierry Neuville`i ja Elfyn Evansiga nelja suursoosiku hulka, kuid eestlane on neist ainus, kes sõidab 2023. aastal uues meeskonnas ja uue masinaga.

Tänak tunnistas ralliportaali DirtFishiga rääkides, et Monte Carlo ralli eelsed testisõidud sujusid hästi.

„Test läks tegelikult päris hästi. Ma ütleks, et meil vedas ilmaga, saime igasuguse ilmaga sõita, nii et see oli üsna produktiivne,“ sõnas eestlane.

Tänak kiitis Ford Puma masinat, kuid tunnistas, et sellega kohanemine võtab veel kindlasti aega.

„Auto annab head tagasisidet ja reageerib hästi, nii et küsimus on lihtsalt seadistuse leidmises, et saada optimaalne tasakaal ja ka tippjõudlus. See on just see, mida on vähemalt järgmistel rallidel kõige olulisem üles leida. Ütleme nii, et Monte jaoks ei pea kõik paigas olema, kuid järgmiste rallide jaoks on meil kindlasti vaja, et kõik oleks täiuslik, nii et see on alguses natuke suurem väljakutse. Kuid ma ütleksin, et Puma pole kindlasti keeruline auto,“ arutles Tänak.

Eestlase sõnul on tema kohanemisprotsessi kõige raskem osa see, et tal pole masina juures baasseadet, millelt tööd alustada.

„Pean alustama nullist, mis on suur töö, ja ilmselgelt on raske ühe või pooleteisepäevase testimise jooksul täiuslikku seadistust leida,“ selgitas ta. „Ka järgmistel rallidel – Rootsis ja kruusarallidel – pole meil baasseadet, seega peame alustama nullist, mis on kindlasti omajagu väljakutseid pakkuv.“

Küsimusele, millise tulemusega ta Monte Carlos rahule jääks, kas poodiumi või isegi esikuuikukohaga, vastas Tänak: „Ma väga loodan, et suudame esikuuikust parema tulemuse saada. Vaatame, kuidas see välja kukub.“