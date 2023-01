TÄNA ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kanepi ja Kontaveit alustavad Australian Openit

Kanepi ja Birell on seni omavahel mänginud korra, kui 2018. aastal Brisbane’is jäi peale eestlanna tulemusega 6:1, 6:3.

Kontaveit (WTA 19.) läheb avaringis vastamisi austerlanna Julia Grabheriga (WTA 85.) ning see mäng on kavas 1573 Arena teise kohtumisena, mis võib alata umbes kell 04.00. Enne seda peetakse seal üks meesüksikmäng.



Omavahel on Kontaveit ja Grabher kohtunud 2020. aastal Tallinnas Fed Cupil. Kontaveit võitis toona 6:1, 6:2.