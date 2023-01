FOTOD | Norralased muretsevad Oberhofi lumeolude pärast. Lägreid: MM-i seal praegu korraldada ei saa

Talialad on sel hooajal hädas sooja ilmaga. Juba on ära jäänud mäesuusatamise ja kahevõistluse MK-etapid, väidetavalt on ohus ka üks murdmaasuusatamise etapp. Seni on laskesuusatamine suurematest muredest pääsenud, ent MM-i võõrustavas Oberhofis on praegu rohelised muruväljad.

Olukorda kohapeal näinud norralased polnud kuigi positiivsed. „Laskesuusatamise MM-i seal praegu korraldada ei saa. Selliselt võistleme rullsuuskadega,“ rääkis NRK vahendusel Norra koondise äss Sturla Holm Lägreid, kellele sekundeeris Marte Olsbu Röiseland. „Olen Oberhofis kogenud iga ilma, see võib muutuda isegi võistluse ajal. Peame pöialt hoidma, et seal enne MM-i lund sajaks.“

Tegu pole ainsa sooja ilmaga hädas oleva laskesuusakeskusega. Näiteks möödunud nädalal toimunud Ruhpoldingi MK-etapil võistlesid sportlased paduvihmas kunstlumel ja raja kõrval oli rohelus.

IBU juhi Daniel Böhmi sõnul MM-i toimumine pole praeguse seisuga ohus. „Kahju, et enamike võistluspaikade ümber on rohelised haljasalad, eriti Kesk-Euroopas. See pole meie jaoks parim talv. Võistluste korraldamine eeldab korralikku ettevalmistust,“ kommenteeris ta soomlaste rahvusringhäälingule. IBU esindaja sõnul on Oberhof ladustanud 40 000 kuupmeetrit möödunud talve lund. „Arvan, et meil pole seda vaja.“

Böhm väitel IBU vaatab ilmaprognoose kolm nädalat ette. „Kui näeme probleeme, peame võistluse korraldajaga tihedalt suhtlema. Tähtaeg on kümme päeva enne võistlust. Kui võistlust pidada ei saa, peame otsima alternatiive,“ on nad enda sõnul valmis ka kõige mustemaks stsenaariumiks.

Tänavune talv on Kesk-Euroopas erakordselt soe. Talispordiks sobivad tingimused on hetkel vaid Norras, Rootsis, Soomes ja Venemaal, mujal Euroopas näitavad termomeetrid plusskraade.

Norra laskesuusataja Ingrid Landmark Tandrevoldi sõnul on seis nukker. „Me pole sel aastal looduslikul lumel kordagi võistelnud. Kahju, et meie spordiala ja maailm sulavad,“ ütles sportlane, kelle sõnul on see märk suuremast probleemist. „Me näeme praegu lähedalt kliimamuutuste mõjusid ja see on šokeeriv.“